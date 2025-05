Harvey Colchado sobre la democracia: “Ha sido tomada por mafias enquistadas en el Gobierno y Congreso”

En medio de los problemas que atraviesa Dina Boluarte, el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, se pronunció sobre la labor que viene haciendo la mandataria en Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista en La República, el exjefe de la Diviac mencionó que los diversos órganos democráticos del Perú han sido capturados por mafias, que no solo buscan beneficiarse, sino que también a un sector allegados. Además, mencionó que el Gobierno no busca mejorar a la PNP.

"Lo que sucede acá es lo siguiente: La democracia, el Gobierno ha sido tomado por mafias que están enquistadas en el Legislativo y en el Ejecutivo y ellos se quieren proteger. No les conviene potenciar a la Policía, poner a los mejores policías por meritocracia en los puestos para que puedan combatir la criminalidad por cuidarse ellos de su corrupción”, sostuvo.

NO CREE EN LAS MEDIDAS EN PATAZ

Tras el anunció de la presidenta sobre medidas para reducir los crímenes en Pataz vinculados a la minera ilegal, Harvey Colchado considero que las estrategias en la zona no darán los resultados que se están esperando.

“Se están enviando 1000 policías a Pataz, pero no, todos se van a hacer trabajo de patrullaje. (…) El crimen organizado no se combate con prevención, se combate con investigación e inteligencia y esto no va a parar si es que esto no cambia", enfatizó.