Susel Paredes llama "sinvergüenza" a Boluarte por querer ir al Vaticano: "No cumples los 10 mandamientos"

La congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, se pronunció sobre un eventual pedido de la presidenta Dina Boluarte para viajar al Vaticano, para saludar al Papa León XIV, quien posee la nacionalidad peruana.

En entrevista para Exitosa Noticias, la parlamentaria arremetió contra la mandataria y la llamó "sinvergüenza" por querer viajar y saludar al Santo Padre, asimismo, acusó a la jefa de Estado de "no cumplir con los 10 mandamientos".

"Hay que ser muy sinvergüenza para querer ir a una ceremonia religiosa católica cuando no cumples con los 10 mandamientos. Dina Boluarte miente, ellas nos dijo que los Rolex era una joya de antaño. Uno de los 10 mandamientos es no mentir, ella no cumple (...) entonces con qué cara quiere ir a una ceremonia católica", dijo.

PIDE A BOLUARTE PREOCUPARSE POR EL PAÍS

En ese sentido, Paredes Piqué exhortó a Boluarte Zegarra a preocuparse más por los problemas del país y priorizar el realizar acciones en beneficio de la ciudadanía antes que viajar al exterior.

"Dina Boluarte tiene que estar aquí resolviendo los grandes problemas que tenemos. Tiene a la derecha la Iglesia de Santo Domingo; a la izquierda, de San Francisco y al frente la Catedral. Ella puede ir a las 7 a.m. a rezar ¿por qué no va para que se arrepienta de sus pecados? Es pecadora porque ha incumplido el mandato de los 10 mandamientos, de no mentir, no puede tener la cara de pedirnos de querer ir a la toma de mando (del papa)", sostuvo.