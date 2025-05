Congresista Alva sobre mociones de censura contra premier Adrianzén: Tiene que haber una renovación

En entrevista con RPP, la parlamentaria María del Carmen Alva respaldó las mociones de censura (cuatro), que se han presentado contra el premier Gustavo Adrianzén. Señaló que dicho funcionario “ya cumplió su momento y tiene que haber una renovación”.

“Yo creo que ya es un momento de cambio y lo que ha sucedido en Pataz ya fue la gota que rebalsó el vaso. Eso ya nos ha afectado a todos y no es primera vez que sucedía un tema así, pero creo que ya con sus declaraciones lamentables, que no estaba bien informado (…) Aquí no está enterado de nada”, manifestó.

POLÍTICA Y DIALOGANTE

Asimismo, la exrepresentante de la bancada de Acción Popular, hoy legisladora no agrupada, indicó que el próximo primer ministro de Estado debe “saber de gestión porque lidera un gabinete ministerial”. Además, debe ser una persona “política” y “dialogante”.

“Yo creo que el próximo premier tiene que ser una persona política porque necesita el premier, aparte de tener experiencia, que pueda tener experiencia de gestión. [Además], tiene que ser una persona política, con la experiencia, dialogante y que esté más conectado con la realidad, […] que sea empático”, acotó.