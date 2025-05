José Luna asegura que Gustavo Adrianzén será censurado: “Tenemos los votos para cambiarlo”

Tras presentarse tres mociones de censura contra Gustavo Adrianzén, el congresista de Podemos Perú, José Luna, aseguró que las iniciativas legislativas cuentan con el apoyo necesario para sacar a Adrianzén de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Ya tenemos los 66 votos para cambiarlo, tenemos que hacerlo. Yo estoy conversando uno por uno con los congresistas para lograr este objetivo. Tenemos que cambiar y deben entender que esta es la última oportunidad que se le da a esta presidenta, ya no habrá más", comentó en Exitosa.

DINA BOLUARTE DEBERÍA CONVOCAR A LOS MEJORES

De acuerdo con el análisis que realizó José Luna, la presidenta Dina Boluarte, tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor en estos últimos menos de 15 meses que le quedan al mando del Ejecutivo, por lo que, debería convocar a los mejores profesionales.

“Si no tomamos acción y no aprovechamos la oportunidad que tiene el Perú (...), Y no ponemos a un Gobierno de verdad, con mentalidad mucho más grande, definitivamente no vamos a poder crecer", mencionó el líder de Podemos Perú.