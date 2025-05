Ministra Desilú León descarta que Dina Boluarte haya pedido aumento de sueldo

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se pronunció sobre la polémica generada por la solicitud de la presidenta Dina Boluarte, quien busca duplicar su remuneración mensual, llegando a ganar más de 35 mil soles.

En declaraciones para Canal N, la titular del Mincetur descartó que la jefa de Estado haya solicitado aumentar su sueldo y señaló que ello responde al procedimiento de la implementación de la ley Servir.

"La presidenta no ha pedido ningún incremento de sueldo. Esto no viene de un pedido de la presidenta, esto viene de la implementación de la ley Servir [...] el procedimiento se ha seguido y se ha pasado al Ministerio de Economía que es quien después de un análisis verifica cuáles son los montos de la compensación económica que corresponden al cuadro de puestos de la entidad [...] este procedimiento no es pedido por la presidenta, es parte de la ley", dijo.

¿LA SEGUNDA PRESIDENTA MEJOR PAGADA DE LATINOAMÉRICA?

Cabe precisar que, de aprobarse la polémica solicitud, Boluarte Zegarra pasaría a ser la segunda presidenta mejor remunerada de Latinoamérica, únicamente superada por el sueldo presidencial en Uruguay (22 mil dólares).