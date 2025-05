Jorge del Castillo califica como “impertinente” aumento de sueldo a Dina Boluarte

Una vez más Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la controversia tras conocerse que buscaría duplicarse el sueldo y pasar de ganar S/15,500 a S/36,000. Ante esta situación, el expremier y militante del APRA, Jorge del Castillo cuestionó a la mandataria.

Durante una entrevista en Canal N, Del Castillo mencionó que en estos momentos la dignataria no debería enfocarse en incrementarse el salario, ya que, nuestro país se encuentra atravesando una crisis a nivel social y político.

“Cuando llegamos al gobierno en 2006, el presidente Alan García se bajó el sueldo de 42 mil soles a 16 mil desde el primer día. Nosotros, ministros y congresistas, hicimos lo mismo. Era un gesto de austeridad. Ahora se pretende más que duplicar el sueldo de la presidenta, eso es una impertinencia, es no entender la política ni al pueblo peruano”, comentó.

NO ES LA PERSONA IDÓNEA PARA VER ESE TEMA

De acuerdo con Jorge del Castillo, Dina Boluarte no es la persona indicada para ver este tema, debido a la poca aceptación que ha tenido desde que llegó a Palacio de Gobierno que no supera el 5%, por lo que el próximo mandatario podría analizar esta situación. “Yo dejaría que el próximo gobierno decida ese tema. No se dan normas para beneficio personal en un gobierno con los niveles de desaprobación como este”.