Dina Boluarte: Enemigos de la patria me la han hecho difícil desde que asumí la Presidencia

La presidenta Dina Boluarte dijo hoy que se mantiene "Fuerte y digna" pese a los permanentes cuestionamientos que recibe desde que asumió como jefa de Estado el 7 de diciembre del 2022. Destacó que a pesar de las críticas seguirá "trabajando con la frente en alto" por el bien del país.

"A mí me la han hecho difícil desde el primer minuto que asumí la Presidencia y no me he rendido, pero este año para mí será 'papaya' como dicen los jóvenes. Será fácil transitar y como dicen en otras jergas de otros países, 'me han hecho la vida de cuadritos' aquellos enemigos de la patria que con ello creen que nos van a detener o impedir que sigamos avanzando", declaró.

SILLÓN PRESIDENCIAL

Dijo también que "No ha sido un día, semana y mes fácil para ella", en referencia a la masacre de trabajadores mineros en Pataz, lo que elevaron las críticas a su gestión. Recalcando que las polémicas no se dan ahora, sino desde el día en que ocupó el cargo tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

"Los cuestionamientos prácticamente son todos los días. Pero acá estoy fuerte y digna porque estamos trabajando con la frente en alto y con el corazón abierto para todos los peruanos. (...) No se rindan, no es fácil, pero de los retos y riesgos nacen las fortalezas y la fuerza", agregó Boluarte Zegarra.

BECA 18-2025

La jefa de Estado brindó estas palabras durante la ceremonia de bienvenida a los cachimbos de Beca 18-2025, Dina Boluarte estuvo acompañada del ministro de Educación, Morgan Quero y otras autoridades competentes del sector, la actividad se desarrolló en San Borja.