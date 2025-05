Patricia Chirinos sobre toque de queda en Pataz: "Debe dar resultados reales"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció luego que la presidenta Dina Boluarte anunció un toque de queda en la provincia de Pataz y la instalación de una base militar, a raíz del secuestro y posterior asesinato de 13 mineros.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria señaló que las medidas anunciadas por la jefa de Estado deben dar "resultados reales" y no contribuir al "show mediático".

"Lo anunciado por la señora Boluarte sobre la situación en Pataz debe dar resultados reales. El toque de queda y la presencia de las FFAA no pueden ser parte de otro show mediático. Si no hay firmeza, la delincuencia y la minería ilegal seguirán burlándose no solo de la Policía, sino también de nuestras Fuerzas Armadas", se lee en el tuit.

SOBRE GUSTAVO ADRIANZÉN

Por otra parte, Chirinos Venegas dejó clara su postura a favor de censurar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén: "Y que quede claro: sea cual sea la medida que se tome, el premier Adrianzén tiene que renunciar. Su incapacidad ya está demostrada y le está costando caro al país", añadió.