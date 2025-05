Crisis en Pataz: Gustavo Adrianzén pasó de decir que el secuestro no es "veraz" a afirmar que la "minería ilegal mata"

La gestión de Gustavo Adrianzén enfrenta críticas por un cambio en el discurso oficial sobre la tragedia de Pataz , donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados tras un secuestro el 26 de abril de 2025. El 30 de abril, Adrianzén afirmó en una conferencia que no había certeza sobre el secuestro, señalando que los órganos de seguridad no podían verificar la información y que los trabajadores no pertenecían a la minera Poderosa.