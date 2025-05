Alfredo Barnechea previo a las Elecciones 2026: “Comeré todos los chicharrones que sean necesarios”

Previo a las elecciones generales del 2026, el precandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea no quiere volver a pasar lo que le sucedió en la campaña electoral pasada con los chicarrones, que a la postre, le redujo algunos votos.

En conversación con Canal N, Barnechea aseguró que comerá todos los platillos que sean posibles, porque no desea tener el impase que le sucedió hace cinco años y recuperar los adeptos que perdió por la decisión que tomó.

"No comer un chicharrón quedará en el recuerdo porque es una cosa tan tonta. Además, porque me voy a comer en esta campaña todos los chicharrones que sean necesarios. Voy terminar de pelearme con mi mujer que quiere que me mantenga en buen peso", aseguró.

EL PERÚ ES UN PAÍS QUE DEBE SER VALORADO

Al ser consultado sobre los planes que tiene para sacar adelante al Perú, Alfredo Barnechea indicó que de llegar a Palacio de Gobierno trabajará para que nuestro país vuelva a estar en lo más alto del continente a nivel económico, político y social.

“Nosotros somos un país del primer mundo, no somos un país de tercer mundo (…) Tenemos que volver a poner al Perú en el primer lugar de América Latina, lo que es perfectamente factible de que suceda (…) En consecuencia, el Perú tiene futuro”, indicó el exdiputado.