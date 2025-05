Norma Yarrow sobre privatización de centros penitenciarios: “No solucionará el problema”

La fuga de un reo del Penal de Lurigancho hace más de una semana reveló la crisis penitenciaria que atraviesa en país. Además, tras el anuncio del Gobierno que la vigilancia de los penales estará a cargo de las empresas privadas, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow mencionó que esta medida no dará ningún tipo de resultados.

“La corrupción en el Inpe está en el interior del sistema penitenciario, no en la entrada y salida. El problema es cómo se está manejando adentro. Se habla y se dice que, inclusive, a la persona que fugó de Lurigancho la ayudó el personal del Inpe”, indicó la legisladora.

MINISTRO ARANA DEBERÍA DEJAR EL CARGO

De acuerdo a la parlamentaria, el ministro de Justicia Eduardo Arana, no debería continuar en el cargo, debido a que demostrado una incapacidad para solucionar los problemas que se registra en su sector, por lo que debería dar un paso al costado del Minjusdh.

“Si él, como autoridad máxima de esta cartera, no puede controlar estos vicios que existen de corrupción, está de más en la cartera. Si él no puede entregar un expediente técnico, un proyecto para penales, está de más. Si él no puede resolver las trabas que existen en el penal de Ica de alta complejidad, no está bien para el cargo”, comentó.