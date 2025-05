Gustavo Adrianzén sobre el paradero de Ilan Heredia: "No tenemos ninguna noticia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la situación de Ilan Heredia, hermano de la exprimera dama, Nadine Heredia, cuyo paradero es desconocido tras ser condenado a 12 años de cárcel por lavado de activos.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial confesó que el gobierno no cuenta con información sobre la ubicación de Heredia, quien se presume estaría en tierras brasileñas.

“En el caso del señor Heredia nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna noticia y tampoco hemos recibido de Brasil ni de ningún país ninguna información de que se le haya concedido asilo y demás”, dijo.

NIEGA VÍNCULOS CON ILAN HEREDIA

Asimismo, Adrianzén Olaya aseguró que el Poder Ejecutivo no mantiene ningún tipo de vínculo o relación con el hermano de Nadine Heredia: "Él no guarda con el Ejecutivo ningún tipo de relación, a diferencia de la señora Heredia, que en su condición de primera dama podría haber tenido alguna aproximación o vinculación. No es el caso del señor Heredia", sostuvo.