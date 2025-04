Norma Yarrow niega que Renovación Popular tenga firmas falsas

En medio de la polémica que surgió tras conocerse que se habría falsificado firmas de ciudadanos, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, negó que la militancia contenga rúbricas falsas para lograr su inscripción para las elecciones generales del 2026.

“Tenemos 52 firmas observadas, no falsificadas. No estamos hablando de un universo de cinco mil o seis mil afiliaciones nuevas. Hay que diferenciar entre una observación técnica de rúbrica y una falsificación real donde alguien dice ‘yo nunca me afilié’”, comentó.

ROL DE LA RENIEC EN ESTE CASO

Ante la filtración de datos de los peruanos, Yarrow Lumbreras criticó el rol que tuvo la Reniec en la difusión de información personal y el control biométrico para que las organizaciones puedan cumplir los requerimientos solicitados.

“Hay un problema bastante grave. Se ha filtrado información de la Reniec. ¿Dónde está el control que tenga Reniec? Porque la ficha la tienes tú y luego se va al Jurado (Nacional de Elecciones) y de ahí se va a la Reniec (…) ¿Cómo es que la Reniec diga que la huella digital de un ciudadano sea correcta?, si dicen que no han firmado nada”, precisó.

Cabe mencionar que, tras estas revelaciones, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Fernando Rospigliosi, reveló que el presidente del JNE y Reniec asistirán la próxima semana a este grupo de trabajo del Parlamento para dar las explicaciones sobre el caso.