Premier sobre fallas en el Jorge Chávez: "Hay alta sospecha de que puede haber sido provocado por mano humana"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las fallas registradas el día de ayer en el sistema de comunicación radial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que provocaron retrasos y hasta cancelaciones de vuelos.

Durante su visita a la ciudad de Piura, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que existe una "alta sospecha" de que los desperfectos ocurridos el día de ayer en el puerto aéreo peruano hayan sido provocados por "mano humana".

"No ha sido una falla en el radar. Hay una alta sospecha, no quiero afirmar nada categóricamente, hay una alta sospecha (de) que el incidente puede haber sido provocado por mano humana. Eso es muy preocupante. Estamos revisando lo que ha sucedido, la investigación nos dirá cuál ha sido la causa del proceso y si ha sido obra humana. Habrá que investigar que hay detrás ello, cuáles han sido las intenciones porque estos hechos no se pueden repetir", dijo.

PRESUNTO SABOTAJE

En la víspera, la empres Bitel, encargada del sistema de comunicación radial en el Jorge Chávez, emitió un comunicado denunciando que las fallas se habrían producido por un "acto de sabotaje externo".