Premier Adrianzén tras pedido de la Fiscalía de más presupuesto: Se tiene que demostrar eficiencia

Foto Exitosa

El premier Gustavo Adrianzén, se pronunció respecto al pedido de mayor presupuesto realizado por el Ministerio Público para combatir la criminalidad, señaló que ya tiene una reunión acordada con la titular de la entidad.

“La señora fiscal de la Nación me ha pedido una reunión y se la he concedido (…) voy a reunir con ella seguro para tratar ese tema y algunos otros. No descarto nada, pero para otorgar presupuesto a una entidad se tiene que demostrar eficiencia”, indicó.

COMBATIR EL SICARIATO

Mediante sus redes sociales, la Fiscalía de la Nación aseguró que con la reducción de presupuesto que recibe cada año no podrá cumplir con su labor de combatir el sicariato y las extorsiones que están azotando a todo el país.

“Aumenta el crimen, pero bajan los recursos. ¿Así cómo perseguimos a los criminales? Necesitamos más fiscales, equipos de cómputo y mejores locales para atender a los ciudadanos”, se lee en la publicación realizada esta mañana por la Fiscalía.