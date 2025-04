Dina Boluarte pide a alcaldes no creer en "narrativas falsas" sobre su gobierno

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó este jueves en la ceremonia de reconocimiento Premio Nacional Sello Municipal, en el distrito de San Borja, y aprovechó para dirigirse a todos los alcaldes del Perú.

Durante su pronunciamiento, la jefa de Estado exhortó a los burgomaestres del país a no creer en "narrativas falsas" sobre su gobierno que solo buscan "generar zozobra" y perjudicar el desarrollo nacional.

"No bajemos la guardia, queridos alcaldes. No nos dejemos llevar por aquellos que tienen una facilidad rápida para una narrativa falsa para generar zozobra. Yo estoy consciente de que todavía nos falta pelear duramente contra la criminalidad organizada y no es un tema particular del Perú, es un tema transnacional", dijo.

TRABAJO ARTICULADO

En ese sentido, Boluarte Zegarra hizo un llamado a los alcaldes "para que desde vuestro liderazgo la población se preocupe en trabajar de manera articulada, porque si paramos un día [...] nos genera desconfianza para las inversiones, atraso", sostuvo.