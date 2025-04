Premier cuestiona al Congreso por denegar permiso a Boluarte para viajar al Vaticano

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció tras conocerse que el Congreso de la República denegó la autorización a la mandataria Dina Boluarte para viajar al Vaticano y asistir al funeral del Papa Francisco.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial expresó su extrañeza ante tal decisión y cuestionó que la mandataria haya sido impedida de realizar el referido viaje.

"A mi en lo personal me desconcierta, porque no se trata de una simple actividad protocolar [...] la presidenta personifica a la nación, ella llevaba consigo a esta nación que es católica a rendir homenaje a su santidad [...] se trata de asistir a las exequias del santo padre y mostrar sus respetos, no es un viaje de placer ni mucho menos", dijo.

RESPETA DECISIÓN

Pese a ello, Adrianzén Olaya señaló que respeta la decisión del Congreso, sin embargo, expresó su lamento por la inasistencia de la presidenta al funeral del Sumo Pontífice: "Decenas de jefes de Estado y jefes de gobierno están yendo a estos funerales", sostuvo.