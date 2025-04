Congreso le niega a Dina Boluarte permiso para viajar al funeral del papa Francisco

El Congreso de la República rechazó la solicitud de Dina Boluarte para asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano, el cual estaba previsto entre el 24 y el 28 de abril. La votación se resolvió con 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención.

La solicitud, enviada al Congreso ayer martes (22-04-25) por la noche, alegaba que su presencia era un gesto simbólico del Perú ante la Santa Sede. El documento indicaba que gobernaría de forma remota, como lo ha hecho en anteriores salidas al extranjero.

CRÍTICAS DE CONGRESISTAS

Durante el debate, que fue breve por la semana de representación, solo intervinieron tres congresistas. Diego Bazán (Renovación Popular) criticó duramente la propuesta. “Estamos perdiendo el tiempo con un capricho de la presidenta”, señaló.

Susel Paredes también se opuso y pidió que el Ejecutivo no use fondos públicos en esta ocasión. “Es increíble que quiera irse a Roma a un ritual importante para todos los católicos, pero no pagado por todos los peruanos”, expresó la legisladora.

“Si la señora quiere rezar por el alma del papa, que siga su ejemplo, que sea austera, que vaya a misa todos los días”, recalcó, resaltando que la inseguridad y la educación son prioridades urgentes.

Norma Yarrow se sumó a las críticas, invocando las cifras de violencia del país. “Me duele la partida del papa, pero hay 640 homicidios en lo que va del 2025”, dijo, agregando que la presidenta debería mostrar empatía con las familias extorsionadas en lugar de enfocarse en un viaje.