Jorge Montoya asegura que la criminalidad en Perú no es culpa de Dina Boluarte

El congresista Jorge Montoya, miembro de la bancada de Honor y Democracia, se pronunció sobre la inseguridad ciudadana en el país, que hasta el momento ha dejado cientos de fallecidos producto del sicariato, extorsiones y cobro de cupos.

Al ser consultado sobre si el gobierno de Dina Boluarte es el culpable de la inseguridad, Montoya respondió que la pregunta era "ilógica" y recalcó que el Foro de São Paulo es el "generador de este problema" en el país. Asimismo, destacó que la criminalidad ha venido aumentando en los últimos años, y afirmó que este fenómeno es regional y no exclusivo de Perú.

"No, es ilógico totalmente, la pregunta es ilógica y las respuestas son más ilógicas, la brutalidad viene creciendo desde hace años, este es un fenómeno regional, no solamente acá. El Foro de São Paulo es el generador de este problema, para tomar los gobiernos que aún no los ha tomado y nosotros somos uno de ellos", expresó Montoya.

CRÍMENES NO SE DETIENEN

En lo que va del 2025, más de 640 homicidios se han registrado en Perú, con Lima como la ciudad con mayor número de asesinatos. Según los datos más recientes del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en promedio, se cometen 4 homicidios diarios en el país.