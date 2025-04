Hernando de Soto sobre insultó a Mario Vargas Llosa: Fue porque pidió suspender toda ayuda al Perú

El economista Hernando de Soto, en entrevista con RPP, recordó la vez que insultó a Mario Vargas Llosa luego que el literato publicara el libro "El pez en el agua" en el que, además de rememorar su paso por la política, comentó sobre De Soto.

En la obra, Vargas Llosa acusó al exasesor de Alberto Fujimori de ser pomposo y afrancesado, y de añadirle un “De” a su apellido paterno. Inmediatamente De Soto respondió con un contundente “hijo de p…” durante la emisión de un programa televisivo.

PRIMERAS PLANAS

A más de 30 años del incidente y a propósito de la muerte del escritor, el precandidato presidencial del partido Progresemos, dijo que lanzó dicho calificativo, porque el literato pidió suspender toda ayuda económica al Perú tras el golpe de Estado.

“No es que yo me arrepiento, yo creo que en ese momento era importante que no cese el apoyo internacional al Perú, y que esa noticia (insulto) llegara a las primeras planas. Yo creo que fue una estrategia que funcionó (...) Pero me dolió hacerlo”, agregó.