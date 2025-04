Rodríguez Mackay sobre asilo a Nadine Heredia: "Es un derecho de Brasil"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció sobre la polémica por el asilo diplomático concedido por Brasil a la exprimera dama, Nadine Heredia, tras ser sentenciada a 15 años de cárcel por lavado de activos.

En entrevista para Exitosa Noticias, el excanciller justificó el asilo concedido a la esposa del también sentenciado Ollanta Humala, alegando que dicho beneficio "es un derecho" del país que lo otorga, en este caso Brasil.

"Tenemos que dejar la subjetividad y la política, y ser muy serios con el derecho internacional. Vengo escuchando que el asilo que Brasil le ha concedido a Nadine Heredia es un asilo que no corresponde, que no compete, etc. Están muy mal [dichas afirmaciones] porque el asilo es un derecho de Brasil, no es ni siquiera de Nadine Heredia", dijo.

LA IMAGEN DEL PERÚ

Asimismo, Rodríguez Mackay señaló que la situación de Humala Tasso y Heredia Alarcón perjudica nuevamente la imagen del Perú frente a la comunidad internacional.

"El país vuelve a estar en la vitrina del mundo de manera nefasta porque, si no es un presidente, es una esposa de presidente o un alto funcionario del Estado comprometido, judicializado y condenado; y la imagen internacional del Perú por los suelos, porque los últimos años los jefes de Estado terminan en la cárcel", sostuvo.