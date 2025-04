Perú podría solicitar extradición de Nadine Heredia a pesar del asilo diplomático otorgado por Brasil

El embajador en retiro Hugo de Zela afirmó que el Gobierno del Perú está facultado para iniciar un proceso de extradición contra la ex primera dama Nadine Heredia, condenada a 15 años por lavado de activos, a pesar del asilo diplomático concedido por Brasil.

Durante una entrevista en Canal N, explicó que el Poder Judicial debe activar la solicitud, la cual sería canalizada al Ejecutivo para su traslado formal a las autoridades brasileñas y el proceso seguiría el curso regular de las normas internacionales, incluso si el asilado ya salió del país.

Salvoconducto y rapidez de asilo

Sobre la salida de Heredia a Brasil, De Zela aclaró que el Gobierno peruano, liderado por Dina Boluarte, actuó en cumplimiento de la Convención de Caracas de 1954 al otorgar los salvoconductos a la ex primera dama y a su hijo.

“La presidenta Dina Boluarte no tenía alternativa. De no hacerlo, habría incumplido la Constitución y tratados internacionales”, sostuvo. Además, calificó de "extremadamente rápida" la resolución de Brasil para conceder el asilo, pero reiteró que esto no impide futuras acciones legales peruanas.

Humala podría pedir asilo

El diplomático también mencionó que el expresidente Ollanta Humala, sentenciado junto a Heredia por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas de 2026 y 2011 por parte de Odebrecht, podría recurrir a mecanismos similares de asilo si lo considera necesario.