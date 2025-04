Sigrid Bazán sobre decisión de Nadine Heredia de asilarse en embajada de Brasil: "Es su derecho, pero me parece incorrecto"

La congresista de la República, Sigrid Bazán, brindó su opinión sobre la reciente decisión de la exprimera dama, Nadine Heredia, quien, tras conocer la sentencia que la condena a 15 años de prisión, pidió asilo en la Embajada de Brasil: "La decisión de la señora Heredia es suya. Entiendo que es un mecanismo que como herramienta es legítimo, pero entiendo que esto ha sido una sentencia considerando todo lo que implica el caso Odebrecht que golpeó fuertemente al país y la política del país. Creo que es un caso que no debiera pasarse por alto y espero que el resto de involucrados, de alguna manera también tenga esa celeridad en su sentencia", sentenció la parlamentaria quien además se animó a criticar el caso de corrupción por el cual fueron sentenciados tanto Nadine Heredia como su esposo el expresidente Ollanta Humala.

Luego de la primera declaración de Bazán, aclaró que, si bien es cierto, lo hecho por Heredia es una posibilidad válida, considera que no es acorde a la justicia: "Lo he recibido como una sorpresa que siendo una pareja uno esté en la lectura de sentencia y, por ende, sea rápidamente confinado y la otra persona no esté ahí y esté en la Embajada de Brasil. Creo que está en su derecho, pero no me parece correcto. Lo correcto me parece enfrentar a la justicia, huir no me parece correcto. Yo no huyo de mis problemas y mucho menos cuando se tratan de delitos que gente ha cometido".

Asilo sería por razones personales

Según especuló Sigrid Bazán, en caso que Nadine Heredia logre el asilo, sería más por cuestiones personales: "Entiendo que el gobierno de Brasil ha tenido acercamiento con el gobierno de Humala, entonces si es que hubiese una cercanía sería más a lo personal que a las consideraciones técnicas".

Culminó haciendo una reflexión en la que critica duramente a los políticos peruanos: "Lamentablemente en este país significa irse preso. Eso nos habla de la paupérrima clase política que existe".