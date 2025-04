Susel Paredes sobre Dina Boluarte: “El Perú no se merece una gobernante mentirosa, debe ser vacada”

A pesar de que le quedan menos de 18 meses en el Ejecutivo, desde el Congreso se vienen manejando diversas estrategias para sacar a Dina Boluarte de Palacio de Gobierno, debido al mal manejo que tiene en los sectores del territorio nacional.

Una vez más, Susel Paredes arremetió contra la mandataria, a quien la calificó como una presunta “mitómana”, ya que, cada vez que se descubre algo en su contra, siempre trata de evadir las responsabilidades, dejando a la deriva a la ciudadanía. Además, mencionó que Boluarte Zegarra no debe continuar en funciones.

"El Perú no merece una gobernante de esa calaña, una señora que miente, que nos ha mentido de todas las formas, en los Rolex primero, que dijo que era una joya de antaño y, al final, se descubrió que era una mentira, las operaciones, todo es una mentira. Ella no tiene que ser suspendida, ella tiene que ser vacada", manifestó.

MOCIÓN DE VACANCIA CONTRA DINA BOLUARTE

Como es de recordar, Susel Paredes ha mencionado que impulsará una moción de vacancia contra Dina Boluarte. La legisladora comentó que ya tiene la aprobación necesaria, pero también, hizo hincapié a que existen colegas que no quieren apoyar esta iniciativa legislativa.

“Yo ya tengo nueve firmas de las 26 (necesarias) y ya le mandé oficios a cada uno de los congresistas que no ha firmado. Hay congresistas aquí que dan gritos diciendo que 'la presidenta no puede' (...) y no quieren firmar la vacancia", señaló.