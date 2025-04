Congreso: María Acuña descarta blindaje a Dina Boluarte en caso Rolex

Tras conocerse que este viernes 11 de abril, los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidieron aprobar el archivamiento de la denuncia contra Dina Boluarte por el denominado caso Rolex, la titular de este grupo de trabajo del Parlamento, María Acuña decidió pronunciarse al respecto.

En declaraciones, la también integrante de Alianza para el Progreso (APP) aseguró que de acuerdo a todas las indagaciones que se realizaron no se halló culpable a la mandataria, por lo que descartó de plano que estén favoreciendo a la jefa de Estado.

"El señor Oscorima no asistió, la congresista delegada ha prescindido del señor Oscorima, y hemos procedido y no creo que sea un blindaje (…) No la estamos blindando, todos hemos escuchado el informe final”, comentó.

VOTOS PARA ARCHIVAR LA DENUNCIA

La decisión que se tomó en favor de Dina Boluarte se logró luego de la aprobación de 10 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones en el SAC y así desestimar las imputaciones por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, en el cual habría incurrido para favorecer a su “Wayki” y actual gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.