Dina Boluarte sobre inseguridad en el país: "No es responsabilidad de la presidenta"

La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre la crisis de inseguridad que afecta al país, asegurando que no es responsabilidad únicamente de su gobierno. Desde Palacio de Gobierno, señaló que no se pueden solucionar problemas que no se han resuelto en más de 20 años.

Boluarte destacó que, en los dos años y meses de su gobierno, no se podría resolver lo que no se ha solucionado en décadas. "No es la responsabilidad de la presidenta Boluarte ni de este Ejecutivo", afirmó, tratando de justificar la ineficacia de las medidas adoptadas en su mandato.

Además, la presidenta reiteró que su gobierno continúa implementando medidas firmes para enfrentar la inseguridad. Aseguró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificarán sus patrullajes en las zonas más peligrosas de la capital.

PRESOS PELIGROSOS A CHALLAPALCA

Por último, Boluarte anunció la construcción de más cárceles para recluir a los delincuentes más peligros. "Los malos irán a la cárcel. ¿A dónde? A Challapalca", resaltó la jefa de Estado durante su discurso en el 'Cuarto de Guerra'.