Alberto Otárola envía mensaje a Dina Boluarte: “No le tengo miedo a ella ni a la DINI”

En una reciente entrevista a un medio de comunicación y tras varios meses de haberse alejado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, reapareció en la palestra política y envió un mensaje a la mandataria Dina Boluarte.

En conversación con Infobae, el expremier aseguró que cuando sea citado al Ministerio Público por los presuntos delitos en los que se encuentra implicado, tendrá que contar todo lo que vivió cuando ejerció el cargo de titular de la PCM, sin necesidad de tergiversar todos los hechos. Además, Otárola Peñaranda aseveró que no le tiene pavor a la jefa de Estado, ni a las diferentes entidades del Gobierno.

"He guardado silencio respetuoso. No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI (...) Que sepan que los actos generan consecuencias", comentó.

ARREMETE CONTRA LOS INTEGRANTES DEL GABINETE ADRIANZÉN

En medio de los cuestionamientos que vienen teniendo los diversos integrantes del gabinete encabezado por Gustavo Adrianzén, Alberto Otárola se sumó a las críticas y enfatizó que Dina Boluarte hizo una mala elección con su nuevo premier y algunos ministros que lo acompañan en la PCM.

“Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como Ministro del Interior, y a un fantasma como primer ministro. Que asuma las consecuencias y sustituya el verbo odiar por el de gobernar", enfatizó.