Alberto Otárola sobre ministros de Dina Boluarte: “Un ágrafo, un pirañita y un fantasma”

Tras cuatro meses fuera del foco público, el exjefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reapareció con fuerza en una entrevista con Infobae Perú, donde no escatimó en críticas contra la presidenta Dina Boluarte, su gabinete ministerial y el actual premier Gustavo Adrianzén, a quien calificó como un “fantasma”. Otárola asegura ser víctima de una persecución política orquestada desde Palacio, motivada por una supuesta venganza personal de la mandataria. “Ella cree que soy la bestia negra, el responsable de todos sus males”, afirmó tajantemente.

Otárola, quien fue una de las figuras más cercanas a Boluarte durante el inicio de su gobierno, ahora señala que la presidenta “no ha superado un sentimiento de odio y venganza” y que, a pesar de su lealtad y trabajo como jefe del gabinete, está siendo injustamente vinculado a escándalos como el de los Rolex. “La única responsable de la exhibición de esos Rolex es ella misma”, afirmó. Según el exfuncionario, se lo culpa sin pruebas y se ha montado un operativo para desprestigiarlo a través de denuncias sin sustento.

“Un ágrafo, un pirañita y un fantasma”: Otárola dispara contra el gabinete

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista fue cuando Otárola criticó duramente a los actuales ministros. “Ella es responsable de nombrar a un ágrafo como ministro de Educación, a un pirañita como ministro del Interior y a un fantasma como primer ministro”, dijo en referencia a Morgan Quero, Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén, respectivamente. También afirmó que la presidenta ha convertido su gobierno en un entorno tóxico, dominado por personajes que obedecen órdenes sin cuestionar y ejecutan una campaña en su contra.

Sobre Adrianzén, Otárola fue directo: “Es un fantasma. No existe, no gobierna, no dirige. Solo está allí para cubrir el puesto”. Frente a la posibilidad de acciones más agresivas del Ejecutivo, el exjefe del gabinete advirtió: “No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. Me están buscando, pero no me voy a callar”. Además, relató episodios que considera actos de amedrentamiento, como movimientos sospechosos de autos frente a su domicilio durante la Navidad pasada.

Otárola acusa confabulación del poder y lanza advertencia final

El exministro también denunció supuestas operaciones coordinadas entre el Ejecutivo, miembros de la Policía Nacional del Perú y operadores judiciales para perjudicarlo. Según él, existen reuniones entre generales de la Policía, como Marco Conde, y la presidenta, mientras las investigaciones en su contra avanzan. “Esto es sumamente grave”, advirtió. Asegura tener testigos y documentación que probaría interferencias directas de Boluarte en las investigaciones fiscales y policiales que lo involucran.

A pesar de las acusaciones, Otárola insiste en que no busca vacar a la presidenta ni participar en conspiraciones. “Siempre he dicho que estoy en contra de la vacancia”, reiteró. Sin embargo, dejó una reflexión contundente sobre el futuro político de Boluarte: “Terminará con lo que ella siempre teme: en la soledad del retiro. Y quienes hoy la rodean, la negarán como Pedro negó a Jesucristo”.