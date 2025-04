Caso suero defectuoso: Congresista Bustamante en contra de una eventual censura al titular de Salud

En entrevista con RPP, el legislador Ernesto Bustamante se pronunció en contra de una eventual censura al ministro de Salud, César Vásquez, por las muertes de pacientes tras la aplicación del suero fisiológico fabricado por el laboratorio Medifarma.

El representante de Fuerza Popular dijo que censurar al ministro sería perder la dirección en el sector salud, en un momento que se necesita gestión ante el problema del desabastecimiento del suero fisiológico y la responsabilidad de las muertes.

CONTROLES DE CALIDAD

“No creo que [la censura] deba ocurrir; al contrario, se necesita que mantengamos una dirección en el sector salud. Él ya tiene más de un año en la gestión y me parece que, en este momento, es justamente cuando no se debe cambiar”, manifestó.

Por otro lado, criticó a la Digemid por esta situación, dijo que dicha dirección no ha cumplido su trabajo, debió supervisar que Medifarma tuviera estrictos controles de calidad sobre sus productos, porque se debe salvaguardar la salud de los peruanos.