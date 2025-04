Martín Vizcarra pide liberar a Pedro Castillo: “Es una persecución política”

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció recientemente sobre la situación judicial de Pedro Castillo, quien enfrenta un juicio por el intento de disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022. Vizcarra calificó de "abuso" la actual prisión preventiva que enfrenta el exmandatario y consideró que se trata de una persecución política. “Pedro Castillo no debería estar en la cárcel”, aseguró en declaraciones para CCB Noticias, argumentando que el proceso debería seguir su curso, pero con el exjefe de Estado en libertad.

Vizcarra defiende a Castillo y también denuncia una ofensiva en su contra

Vizcarra fue enfático en señalar que no está en contra de que Castillo sea investigado, pero insistió en que no hay una sentencia que justifique su permanencia en prisión. “No se puede indultar a alguien que no ha sido condenado. Pero sí se puede garantizar un proceso justo, sin abuso de poder”, expresó. A su juicio, mantener al expresidente en la cárcel representa una clara violación al debido proceso y un uso político del sistema judicial.

En paralelo, Vizcarra también denunció ser víctima de una estrategia política similar. Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyera del padrón de afiliados del partido Perú Primero, anunció su intención de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un mensaje a la ciudadanía, afirmó que la inhabilitación responde a intereses de élites políticas y económicas que buscan impedir su participación en los comicios de 2026.

Pese a las trabas legales, Vizcarra reafirmó su intención de postularse a la presidencia del Perú en las próximas elecciones. “Vamos a revertir esta inhabilitación abusiva”, señaló, al tiempo que pidió a sus simpatizantes mantener la confianza. Según su visión, será el pueblo quien tendrá la última palabra en las urnas para decidir el rumbo del país.