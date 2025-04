Héctor Ventura sobre Fuerza Popular: “No somos un partido de oposición, pero constructivo”

Tras las mociones de interpelación presentadas contra los ministros de Educación, Salud, Midis y Transportes y Comunicaciones, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se pronunció al respecto de las iniciativas legislativas.

En declaraciones, Ventura Angel aseguró que el grupo político que integra, es muy crítico con el régimen de Dina Boluarte y de ser necesario pedirle explicaciones al Estado, por los objetivos que desean cumplir en beneficio de la ciudadanía.

"Somos un partido de oposición, pero constructivo, siempre digo yo. No somos un partido de oposición y de estar pechando constantemente al Ejecutivo, de entorpecer las funciones que tienen nuestros ministros", manifestó.

UN TRABAJO EN CONJUNTO

Ante los dimes y diretes que se generan entre el Legislativo y el Gobierno de Dina Boluarte, Héctor Ventura aseveró que no conducirá a nada bueno, una trifulca entre estos dos poderes del país, por lo que es necesario trabajar en conjunto para solucionar las discrepancias.

“Es importante que ahora haya un trabajo en consenso, un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, a mí personalmente, no me es razonable y no nos va a generar ninguna solución estar enfrentados”, enfatizó.