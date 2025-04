Hace 20 minutos

Rafael López Aliaga afirma que salvó a la 'U' del descenso: “Me vino a buscar el 'Puma', Vargas, un exdirigente y 40 hinchas”

"Soy hincha de Alianza, pero no quería que desapareciera un equipo como la 'U'. Esto va más allá del fútbol. El 'Puma y Butters no me dejarán mentir", contó el alcalde de Lima.