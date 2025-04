Dina Boluarte a los clubes peruanos sobre peleas de barristas: “No pueden ser cómplices de la violencia”

En una nueva sesión del cuarto de guerra, Dina Boluarte se pronunció por los últimos acontecimientos que se vienen registrando entre los barristas de los clubes peruanos y envió un mensaje a los directivos de los clubes.

Durante sus declaraciones, la dignataria aseguró que los equipos no pueden hacerse de la vista gorda por los casos vandálicos que se están suscitando, por lo que, de continuar sin tomar ninguna acción al respecto, podrán ser sancionadas.

“Las barras bravas que generan caos, que destruyen y que matan, no son hinchas son delincuentes y a los delincuentes se les persigue y se les castiga. Y los clubes de fútbol no pueden seguir mirando a otro lado, no pueden ser cómplices pasivos de esta violencia, vamos a iniciar las acciones necesarias para determinar las responsabilidades civiles”, manifestó.

TRAIDORES DE LA PATRIA

Al comentar acerca de los logros que ha logrado el Ejecutivo en materia de inseguridad ciudadana, Dina Boluarte calificó como “traicioneros” a los sectores del país, que buscan desacreditar el trabajo de las diversas instituciones en materia de criminalidad.

“Hay sectores mezquinos que prefieren cerrar los ojos, que eligen alimentar el miedo antes que cerrar fuerzas, no buscan soluciones, buscan caos, no buscan justicia (…) Eso es mezquino, eso es traición a la patria", enfatizó.