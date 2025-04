Congresista Heidy Juárez cuestiona extinción del programa Wasi Mikuna: No es la solución

En entrevista con RPP, la legisladora Heydi Juárez cuestionó la decisión de Leslie Urteaga, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de eliminar el programa Wasi Mikuna. Considera que se estaría afectando la alimentación de miles de escolares.

"Definitivamente no es la solución, porque nuestros niños necesitan de alimentos preparados para seguir con su proceso de alimentación (…) la solución de desactivar para no hacer nada no es una alternativa", dijo la representante de la bancada Podemos.

APORTE ECONÓMICO

Señaló que no se puede dejar desabastecido de alimentos a los colegios en plena época escolar, planteó como opción que se compren los alimentos en las mismas regiones; sin embargo, rechazó la idea de darles dinero a los padres de familia.

"No podemos dejar sin alimentación a los estudiantes. Los padres decían que una alternativa sería darles un aporte económico, yo considero que no, porque es importante que haya una nutricionista que establezca qué alimentos pueden dar", agregó.