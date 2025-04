Presenta moción de interpelación contra ministra Leslie Urteaga por intoxicación de escolares en Piura

La congresista Sigrid Bazán presentó una moción contra la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tras la intoxicación de más de 80 escolares del colegio Elvira Castro de Quiroz de Piura, tras consumir alimentos del programa Wasi Mikuna.

“¡MIDIS tiene que responder por las intoxicaciones de Wasi Mikuna (ex Qali Warma) ¡He presentado una moción para interpelar a la ministra Leslie Urteaga porque no es posible hasta ahora no se pueda garantizar alimentos seguros para los escolares”, escribió Sigrid Bazán en su cuenta de X

La moción exige que Leslie Urteaga comparezca ante el pleno del Congreso para responder un pliego de 14 preguntas. La moción cuenta con el respaldo de 20 legisladores, el mínimo necesario para su presentación en el pleno.

CUATRO INTERPELACIONES

Con esta, ya son cuatro las mociones de interpelación presentadas en el día. Se suman los pedidos contra los ministros de Educación, Morgan Quero; de Salud, César Vásquez; y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, por distintos cuestionamientos a sus gestiones.