Canciller Schialer: Perú solicitará a EEUU una aclaración sobre las nuevas medidas arancelarias

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que el Perú enviará a los Estados Unidos, una nota solicitando una aclaración respecto a lo que implicará para nuestro país el capítulo 4C de la nueva política arancelaria estadounidense.

Indicó que en la nota se destacará que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países tiene un alto nivel de convergencia a favor de los Estados Unidos, por lo que, consideró, se podrían revisar las medidas arancelarias en el caso del Perú.

BENEFICIO PARA EEUU

"El Perú tiene un déficit comercial, sí, para él, para el Perú, beneficio para EEUU. Entonces se podrán revisar las medidas arancelarias tomadas (...). En segundo lugar, la verdad es que también el comercio peruano, muy importante para el Perú, para los EEUU es significativo", señaló a RPP.

"No es correcto que recién nos hemos enterado y que recién estamos reaccionando, no es verdad. Estamos trabajando intensamente, yo he estado por lo menos tres veces en Washington, este fin de semana vuelvo a viajar a Washington para tratar, entre otras cosas, los aranceles", agregó.