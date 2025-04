Susel Paredes sobre la presidenta: “A dónde voy, la gente me dice bótala a Dina”

Tras haber revelado que estaría iniciando los documentos para impulsar una vacancia presidencial, la congresista Susel Paredes aseveró que hasta el momento su propuesta no ha tenido gran apoyo, sin embargo, la decisión de sus colegas del Parlamento, puede variar de un día para el otro.

Asimismo, Paredes Piqué manifestó que cada vez que visita alguna zona del Perú, los ciudadanos le piden que realice todos los tramites necesarios para poder sacar a Dina Boluarte de Palacio de Gobierno, a pesar de que le quedan menos de 18 meses en el Ejecutivo.

“El Perú es impredecible. Así como estuve mes y medio faltándome una firme y en un día conseguí 78 votos, todo es posible (...) Lo que sé es que, a donde voy, la gente me grita '¡Bótala a Dina!'”, comentó a La República.

TODOS SUS COLEGAS TENDRÁN EL DOCUMENTO

Susel Paredes dejó en claro que enviará el documento de la moción de censura presidencial a todos sus colegas del Legislativo, con el propósito, de que ninguno de los integrantes del Parlamento diga que no les llegó nada al igual que sucedió con el extitular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez.

“Estamos en la recolección de firmas. Tengo varios compromisos. Yo, como siempre, voy a mandar el oficio a los 129 congresistas para que no digan, como han dicho en otras ocasiones: 'Susel no me llamó', pero tenían el oficio en su despacho", precisó.