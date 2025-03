Congresista Bustamante afirma que las mujeres no tienen "condición biológica" para participar en ciencias

Polémicas declaraciones. El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, dio unas polémicas declaraciones durante la sesión ordinaria de este lunes en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.

Durante dicha sesión se estaba poniendo en debate el rol de la mujer y su participación en actividades relacionadas a las ciencias, cuando el parlamentario tomó uso de la palabra para dar una opinión que dejó a más de uno boquiabiertos.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO?

El legislador señaló que la cifra de mujeres que participan en ciencias es mucho menor a la estimada por sus colegas, asegurando que en las féminas "no hay ninguna condición biológica" que las incentive a incursionar en dichas ramas.

"Usted dice que hay 33% de mujeres científicas, eso ya me preocupa porque en el resto del mundo no hay 33% de mujeres científicas. La prevalencia de mujeres en ciencia no llega a un número tan alto, no porque no se le quiera otorgar facilidades [...] sino porque sencillamente no hay una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias", dijo.