Franja informativa en medios: congresistas reaccionan a propuesta de Gobierno de Dina Boluarte

La propuesta del Gobierno de Dina Boluarte de establecer una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación para difundir sus acciones en materia de seguridad ciudadana ha generado un fuerte rechazo en el Congreso. Legisladores de distintas bancadas cuestionaron la iniciativa, calificándola como un intento de propaganda gubernamental y un atentado contra la democracia.

Reacciones de Rospigliosi y Chirinos

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, calificó la propuesta de "absurda" y consideró que la iniciativa busca imponer propaganda gratuita en los medios. En esa línea, sugirió que el Gobierno debería optar por conferencias de prensa en lugar de una franja obligatoria.

Por su parte, la legisladora Patricia Chirinos coincidió con las conferencias de prensa y advirtió que la medida busca manipular la narrativa y silenciar voces críticas. “Esto no es información, es control. Así operan las dictaduras”, afirmó.

Paredes y Montoya opinan

En la misma línea, Susel Paredes calificó la propuesta como un "golpe a la democracia" y anunció que propondrá una acción de inconstitucionalidad. "Si ella quiere hablar con todos, que haga 'la mañanera', que tenga la valentía. Pero es una cobarde", manifestó.

Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia, resaltó la necesidad de mejorar la comunicación estatal y sostuvo que la medida es una intervención en la libertad de prensa. "hay otros métodos, no una ley, ni un decreto", sentenció.

Bellido también critica la iniciativa

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, también se sumó a las críticas y señaló que los medios de comunicación no tienen por qué hacer publicidad a ningún gobierno. "No me parece un proyecto positivo",