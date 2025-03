Morgan Quero niega favorecimiento en contratación de hija de su sastre: "No tengo nada que ver"

El ministro de Educación, Morgan Quero, se pronunció sobre los cuestionamientos en su contra por, presuntamente, haber favorecido a la hija de su sastre personal, para que sea contratada en el Ministerio de Educación.

En declaraciones a la prensa, el titular del Minedu rechazó "de forma categórica", a favorecido a Jhoany Yomona Coria, quien presentó su renuncia tras este escándalo alegando "temas personales".

"Rechazo de manera categórica ese tema, no he tenido nada que ver con esas circunstancias", señaló Quero Gaime, quien además indicó que existe "inexactitud" en la información que se sabe sobre el caso.

NIEGA TENER SASTRE PERSONAL

Asimismo, el ministro negó que Pedro Yomona sea su sastre personal y aseguró no conocer a su hija: "Yo no tengo sastre personal. Eventualmente, lo conozco, me ha hecho algunas prendas, algunos sacos y nada más. No la conozco (a la hija de Yomona), nunca me he reunido con ella, no tengo ni idea de quién es", sostuvo.