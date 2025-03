Rosangella Barbarán marca distancia con Dina Boluarte: “No soy partícipe de este Gobierno”

En medio de una transmisión en vivo por TikTok, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán minimizó las investigaciones que se le han abierto a Dina Boluarte por el denominado caso ‘rolex’ o las cirugías a las que se sometió.

De igual manera, la legisladora fujimorista indicó que no dejará que ciudadanos que no la apoyaron para conseguir un curul para el Parlamento la estén criticando. Además, marcó distancia con el Ejecutivo dejando en claro que su agrupación no tiene ningún tipo de influencia en Boluarte Zegarra.

"No voy a permitir que alguien que no votó por mí, que abraza ideas radicales de izquierda, me reclame a mí cuando yo no soy partícipe de este Gobierno", precisó la congresista que obtuvo menos de 23 mil votos.

NO AVANZARÁ LA MOCIÓN DE VACANCIA

De acuerdo a Rosangella Barbarán, la moción de vacancia que iniciará el integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, no tendrá el apoyo necesario para sacar de Palacio de Gobierno a Dina Boluarte.