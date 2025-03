Alejandro Muñante plantea la salida de fiscales supremos como parte de la lucha contra la criminalidad

El legislador Alejandro Muñante informó que prepara un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de justicia, la propuesta aplicará como una de sus medidas inmediatas cesar a los actuales fiscales supremos, incluida la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.

Considera que la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez el último viernes, no es suficiente para empezar una estrategia frontal contra la criminalidad que azota a todo el país y que cada día va en aumento y la sociedad clama por una solución al respecto.

INSEGURIDAD CIUDADANA

"Estamos elaborando la propuesta, hemos censurado al ministro Santiváñez por no haber dado la talla ante la creciente inseguridad, pero bajo el mismo criterio debemos censurar a los fiscales supremos; sin embargo, no lo podemos hacer porque no tenemos esa competencia, pero ya tienen la censura social", declaró.

"Ambas entidades persiguen el delito, queremos acabar con la creciente criminalidad en el Perú, sí, entonces es necesario una reorganización completa del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo menos debería ocurrir el cese de los fiscales supremos", agregó el congresista de la bancada de Renovación Popular.