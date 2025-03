César Ortiz Anderson: “Tren de Aragua sentó sus bases en el Perú gracias a Pedro Castillo”

Por: Manuel Silva Córdova

Para nadie es un secreto que día a día se registran casos de criminalidad en el Perú, dejando hasta el momento más de 480 homicidios desde que inicio el 2025, cifras que podrían incrementarse con el paso de las semanas, si las autoridades no toman las medidas correspondientes. Ante esta situación, César Ortiz Anderson, analista en seguridad y presidente de Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) brindó una entrevista a Panamericana.pe donde habló acerca de este difícil momento que viven los peruanos. Además, sobre las estrategias que está aplicando el gobierno de Dina Boluarte y los motivos para que el índice delincuencial suba diariamente.

¿Por qué los estados de emergencia que decreta el gobierno no dan resultados?

Lo que pasa es que este gobierno no entiende que el estado de emergencia no es una respuesta solida frente a esta delincuencia que no ha aparecido de la noche a la mañana. Hay que hablar claro antes de pandemia y después de pandemia y en un mismo gobierno con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Este gobierno no tiene la mínima voluntad política para hacer un trabajo integral, articulado, donde se tenga que trabajar sobretodo en la parte preventiva (…) En el 2024 hubo 2185 asesinatos y en lo que va de este año vamos por los 492 (…) Si seguimos esta línea, esto se agravará.

Se menciona a Castillo y Boluarte, ambos llegaron con Perú Libre. ¿Crees que tenían estrategias en materia de seguridad?

Acá Cerrón está detrás de todo. Cerrón estaba detrás de Castillo, a quien lo limitaba (…) Dina Boluarte se encontró el puesto de presidenta porque se le mete preso a Castillo por intento de golpe (de Estado) que quiso dar (…) Nos esta gobernando una persona inadecuada, es claro y una realidad.

¿Qué deben hacer las autoridades para luchar contra la criminalidad?

Lo primero que debe hacerse, pero no se va a hacer es que la Policía tiene que entrar a una fase de reestructuración porque hay más de 600 policías acusados de estar trabajando con la delincuencia hasta en casos extorsivos, pero no se hará con Dina Boluarte (…) Los poderes del Estado están chocando y los únicos favorecidos son los delincuentes.

¿Cuáles son los factores para que la delincuencia aumente día a día?

Este gobierno es reactivo esta esperando que suceda algo, para intentar hacer algo (…) Es un gobierno que no está preparado para nada. El ministro (Del Interior) es una vergüenza y Dina Boluarte públicamente lo blinda (…) La investidura presidencial se perdió desde que Castillo fue presidente (…) Dina Boluarte no solo está haciendo cosas inadecuadas, sino se está burlando de la población (…) Este gobierno no tiene claro como enfrentar a la delincuencia. Esto (la criminalidad) ya se salió fuera de control.

¿Con la salida del ministro del Interior se solucionará el problema de inseguridad en el Perú?

Bajo ningún punto de vista, eso no va a suceder, pero ya sale un ministro que está de alguna manera haciéndole problemas al propio gobierno. Este es un ministro que debe salir por decencia nada más. Deben traer a una persona que tenga la capacidad de sentar bases y comenzar a trabajar en lo que nunca se trabajo en este gobierno. Este gobierno quiere caos, violencia y distracción porque la parte de corrupción es tremendamente grande (…) Acá ha habido un pacto muy claro entre el Ejecutivo y Legislativo para quedarse atornillados hasta el 2026.

DINA BOLUARTE PIENSA IMPLEMENTAR LA PENA DE MUERTE

Días atrás durante una actividad oficial, la presidenta Dina Boluarte comentó que se encontraba pensando seriamente en implementar la pena de muerte en el país, una medida que algunas naciones la vienen ejecutando. ¿Podrá ser la solución?

¿Qué opinas acerca de la implementación de la pena de muerte en el Perú?

Es populismo puro y duro. En caso queramos salir del pacto de San José, esto durará mínimo de 4 a 5 años, cuando Dina Boluarte este tal vez en prisión. Entonces no tiene lógica proponer una pena de muerte sabiendo que no es a corto plazo su implementación (…) Dina Boluarte tiene que ser sincera con el pueblo peruano y decir que ha sido un fracaso rotundo (…) Este gobierno en tema de seguridad ciudadana y corrupción está haciendo cosas indebidas.

En vísperas de las elecciones 2026 ¿Estarías de acuerdo que el próximo presidente pueda seguir la línea de salir del pacto de San José?

La pena de muerte no ha trabajado en favor de que se reduzca las cifras de criminalidad en un país. Al contrario, han aumentado. La delincuencia no le tiene miedo a nada (…) La pena de muerte no arreglará la situación (sobre inseguridad ciudadana) (…) El próximo presidente tiene que decirle y mostrarle a la población quienes conformarán su equipo en la lucha contra la delincuencia.

Entonces. ¿Cómo le hacemos entender a la ciudadanía que la pena de muerte no solucionará nada?

El ciudadano quiere escuchar algo que le de tranquilidad. Entonces la pena de muerte y Fuerzas Armadas en la calle, es lo único que este gobierno y otros gobiernos lo han utilizado, netamente por populismo electoral. Eso no va a funcionar (…) La inteligencia de las Fuerzas Armadas puede servir para apoyar a la policía (…) Quién quiere ser presidente en el 2026 tiene que decir quienes son las personas que lo acompañaran en la lucha contra la criminalidad.

¿MINISTERIO PÚBLICO TRABAJA EN FAVOR DE LOS DELINCUENTES?

Durante una entrevista, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, reveló que la institución hace su trabajo en la captura de criminales, pero a los pocos días, son liberados, por lo que se presume un presunto favorecimiento para los delincuentes.

¿Crees que el Ministerio Público juega en pared con los criminales?

Sinceramente podría ser cierto, pero en mi opinión y experiencia no lo es. Acá dijeron que habían atrapado al número 2 de Sendero y se estaban diciendo cosas que no eran (…) Como están tan desesperados (los del gobierno) tratan de alguna manera decirle a la población que están haciendo algo.

¿Quiénes son los principales culpables de la criminalidad en el país?

Es un trabajo de muchos. Hay actores como la Policía que indudablemente está metida en el problema y tiene serios problemas como corrupción y falta de recursos (…) En el hampa tiene mejores armas que la policía y es una cosa que nadie podría creer. La Fiscalía por la liberación rápida de algunos criminales también tiene que ver como los jueces. Es importante saber que el tema de prisiones estamos pasando momentos difíciles y no sería extraño que se registren reyertas.

¿Qué solución a corto plazo podemos brindarles a los peruanos?

La única solución es que los ciudadanos deben asumir una cultura de seguridad preventiva (…) Porque como respuesta de gobierno no hay solución. Somos los propios ciudadanos los que podemos prevenir estos hechos criminales.

¿Qué opinas acerca de la declaratoria como organización terrorista al Tren de Aragua?

Acá el único culpable de que el Tren de Aragua haya sentado bases en el Perú es Pedro Castillo Terrones, porque en su gobierno estaba atacando a la Policía, permitió que el Tren de Aragua formará grupos fuertes para cometer trabajos como sicariato, secuestro planificado. Gracias a Castillo y Boluarte estamos en la situación que estamos de inseguridad ciudadana.