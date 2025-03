Fiscal de la Nación cuestiona cifras de detenidos de la PNP: “No siempre informan a la Fiscalía”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, puso en duda las cifras sobre detenciones difundidas por el exministro del Interior Juan José Santiváñez y el general PNP Víctor Zanabria. En entrevista con radio Santa Rosa, la titular del Ministerio Público afirmó que su institución cuenta con el único registro oficial y reconoció que existen errores en la Policía Nacional que también deben ser asumidos.

PNP Y FISCALÍA DISCREPARÍAN EN CIFRAS SOBRE DETENIDOS

Mientras que Santiváñez afirmó que entre enero y el 19 de marzo de 2025 se detuvo a más de 91 mil personas, Espinoza sostuvo que el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) solo contabiliza 32,578 casos. “¿Quién está demostrando cifras reales y quién no? Ya la población sacará sus conclusiones”, declaró. La fiscal señaló que los números presentados por la PNP son inconsistentes, y que incluso dentro de la propia institución se manejan versiones distintas.

Además, sostuvo que muchas detenciones no son informadas a la Fiscalía, lo que explicaría la brecha entre las cifras. “Presumimos que algunos detenidos son liberados sin pasar por nosotros, porque si no ingresan al registro, no podemos iniciar el caso”, advirtió. También mencionó que puede haber registros duplicados, erróneos o incompletos dentro de la Policía.

ESPINOZA DEFENDIÓ LIBERACIONES

La fiscal rechazó que la mayoría de liberaciones de detenidos sean responsabilidad del Ministerio Público. “No se libera a todos, se libera a los que fueron detenidos arbitrariamente”, explicó. Recordó el caso de ciudadanos presentados como extorsionadores que luego resultaron ser inocentes. “Nadie es perfecto, la Policía también se equivoca”, añadió.

Espinoza también respondió a críticas por las investigaciones contra Dina Boluarte. Aseguró que ya se han presentado dos denuncias constitucionales ante el Congreso por muertes en las protestas, pero que no han sido tramitadas. Asimismo, confirmó que las dos diligencias en la casa del exministro Santiváñez se debieron a investigaciones distintas, una de ellas vinculada a presunto tráfico de influencias.