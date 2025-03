César Acuña sobre su posible postulación a la presidencia: "Dios me lleva al lugar que me corresponde"

En un evento de su partido, el gobernador de La Libertad dejó entrever su posible postulación para las próximas elecciones.

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual gobernador regional de La Libertad, insinuó su interés en participar en las elecciones presidenciales de 2026. Durante la inauguración de un local de campaña en Trujillo, el político destacó que ha sido "guiado por Dios" en sus decisiones, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible candidatura.

El evento tuvo lugar en el distrito de La Esperanza, donde Acuña se mostró entusiasmado con la apertura del local a solo un año de los comicios. "Wilmer (Sánchez) abre un local a un año de las elecciones presidenciales. Algún anuncio habrá por ahí", comentó el líder de APP, dejando abierta la posibilidad de oficializar pronto su postulación.

Asimismo, enfatizó que siempre ha confiado en la voluntad divina para dirigir su camino político. "Dios en mi vida me ha llevado siempre al lugar que me corresponde. Yo no lo busco, yo no lo busco. Dios hasta ahora siempre me ha llevado de la mano al lugar que me corresponde, pero el lugar que me lleve estaré con ustedes", afirmó.