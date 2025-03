Juan Santiváñez sobre propuestas de algunos partidos para participar en política: Estoy evaluando

En entrevista con Willax, el censurado ministro del Interior, Juan Santiváñez, señaló de manera categórica que no se irá del país y no descartó ocupar otro cargo en el Ejecutivo. Dijo también que por ahora retomará su actividad académica.

“Extraño mucho mi actividad académica. He sido asesor de cinco policías en Latinoamérica. He sido autor de cinco libros. Soy profesor universitario. Estoy por concluir mi sexto libro para una editorial extranjera”, manifestó.

ACTIVIDAD POLÍTICA

Consultado si se inscribirá en el partido de Nicanor Boluarte, declaró que por el momento no está pensando en ese tema, pero no descartó hacerlo más adelante en esa agrupación o en otra, pues no aparta la posibilidad de una carreta política.

“Sí, he recibido propuestas de algunos (partidos políticos). Me han convocado algunos por un tema técnico, pero aún estoy evaluando. Por lo pronto, lo que quiero es dedicarme a mi tema académico”, dijo el ministro del Interior.