Fiscal de la Nación sobre estado de emergencia: "No es mala la medida, pero es una solución temporal"

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días, tras el asesinato de Paul "Ruso" Flores, cantante de Armonía 10.

Al respecto, la titular del Ministerio Público señaló que la medida del gobierno es positiva, sin embargo, indicó que se trata de una "solución parcial" y no tendrá mayores repercusiones a mediano y largo plazo.

“No es mala la medida como una cuestión urgente, pero es una solución parcial. No basta solamente enviar a los señores de las Fuerzas Armadas a las calles de la ciudades si es que simultáneamente no se potencia (...) la inteligencia policial”, dijo.

INTELIGENCIA POLICIAL

En ese sentido, Espinoza Valenzuela enfatizó en la necesidad de que la Policía Nacional intensifique los trabajos de inteligencia para la persecución del delito.

“Lo que tienen que hacer (las autoridades) es eso, inteligencia policial para adelantarse y atrapar a esos delincuentes con las manos en la masa”, sostuvo.