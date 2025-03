Congresista Edwin Martínez anuncia que votará en contra de la censura del ministro del Interior

El legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, cuestionó que solo se responsabilice al ministro del Interior, Juan Santiváñez, por la ola de criminalidad que azota a todo el país; señala que es un tema que también concierne a distintas personas e instituciones.

"La culpa la tenemos todos, porque hemos permitido que la delincuencia avance, tenemos a venezolanos operando, entonces porque le echan la culpa solo a él. El problema de la delincuencia no es responsabilidad única del ministro, sino de todas las entidades encargadas de mantener la seguridad", aseguró.

NO BASTA CON PROTESTAR

Asimismo, Martínez Talavera indicó que la solución del problema implica que el Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional cumplan con su labor. Destacó que apoya las marchas con una exigencia clara. Sobre la censura, dijo que votará en contra.

"Me parece excelente que la gente se movilice y exprese su descontento sobre los que está pasando, pero debemos hacerlo con una orientación clara. No basta con protestar, hay que exigir que el Ministerio Público no libere a los delincuentes y que el Poder Judicial los encarcele", añadió en entrevista con Exitosa.