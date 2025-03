Presidenta del TC denuncia presunto seguimiento de Fiscalía a magistrados por investigación a Santiváñez

La Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, denunció públicamente que, según una "fuente confiable", la Fiscalía habría ordenado el seguimiento de los siete magistrados del TC en marco de la investigación por tráfico de influencias que se lleva a cabo contra el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La acusación contra el Ministro del Interior proviene del fiscal adjunto supremo, Luis Ballón. Según Ballón, Santiváñez, en su antiguo papel como abogado del expolicía condenado Miguel Joel Marcelo Salirrosas, habría solicitado una suma de 20 mil dólares para asegurar un fallo favorable para su cliente ante el Tribunal Constitucional.

"Me ha llegado la información de que la Fiscalía ha ordenado un seguimiento de los siete magistrados en relación con este posible tráfico de influencias", declaró Pacheco en RPP. "Conozco muy poco a la fiscal de la Nación, la he visto en algunas ocasiones protocolares. Me parece una persona ponderada y fácil de conversar. Creo que ella debería aclarar si esto es verdad o no", añadió.

ACTO DE INTIMIDACIÓN

Además, sugirió que esta presunta acción de la Fiscalía podría interpretarse como una forma de "intimidación", dado que el Tribunal Constitucional está a punto de resolver algunos conflictos de competencia que involucran a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, así como al Poder Ejecutivo.