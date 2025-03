Congreso: aprueban dictamen que autoriza uso de armas electrónicas a serenos

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó por mayoría una propuesta para dotar a los serenos municipales de armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones. El predictamen, que modifica la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, fue respaldado con 12 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones.

Esta propuesta modifica el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley 31297, agregando las armas de electrochoque a los medios de defensa que los serenos pueden utilizar. La iniciativa busca fortalecer las herramientas de los serenos en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Debate y posturas encontradas

Durante el debate, el alcalde Carlos Bruce destacó que la experiencia en otros países demuestra la efectividad de estas armas en la lucha contra la delincuencia. “Los civiles las podemos usar, pero los serenos, por ley, no pueden”, afirmó.

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) advirtió sobre los peligros de estas armas debido a la falta de control, mientras que Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) se mostró en contra, argumentando que las armas no letales no deben ser manejadas por personal no preparado.

Por su parte, el congresista Edwin Martínez (Nuevo Perú) propuso que los alcaldes tomen previsiones y aseguren una capacitación constante para los serenos. El predictamen aprobado deberá ser debatido y votado en el Pleno del Congreso antes de su eventual implementación.